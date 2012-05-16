Львівська залізниця з 27 травня змінить маршрут руху поїзду № 92/91

Київ. 16 травня. УНІАН. Львівська залізниця, з введенням нового графіка руху поїздів на 2012-2013 роки, змінить маршрут руху поїзду № 92/91 Львів-Київ.

Як йдеться в повідомленні Львівської залізниці, з 27 травня 2012 року поїзд прямуватиме через Фастів, Ковель, Сарни.

За новим розкладом поїзд відправлятиметься з Києва – о 15.42 і прибуватиме до Львова о 6.43.

Довідка УНІАН. З 27 травня 2012 року в 00.00 годин на залізничному транспорті України вводиться новий графік руху поїздів на 2012-2013 роки.

Графік розроблено з урахуванням введення швидкісних поїздів.

У новому графіку руху буде 140 нічних пасажирських поїздів, що на 20 поїздів менше, ніж у попередньому графіку.

Прем`єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив про намір доручити Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») ще раз вивчити необхідність скасування нічних поїздів і «розібратися» з поїздом 91/92 Київ-Львів.

В даний час поїзд відправляється з Києва в 22.15 і прибуває до Львова о 06.32.