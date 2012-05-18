На Львівській митниці затримали 21 тонну радіоактивного граніту

Львівська область. 18 травня. УНІАН. На Львівщині працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області на митному посту „Рава-Руська” затримали 21 тонну радіоактивного граніту.

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Львівській області, 16 травня працівниками Державної екологічної інспекції у Львівській області на посту екоконтролю Міжнародного автомобільного пункту пропуску „Рава-Руська” (Львівська митниця) було затримано вантаж (граніт, вага 21,0 т), який прямував з Китаю в Україну та перевозився без документів, що підтверджують санкціоноване переміщення.

Під час проведення радіаційного контролю транспортного засобу встановлено перевищення природного фону випромінювання (ПЕД гамма-випромінювання від даного транспортного засобу становить 0,10-0,50 мкзВ/год.), - зазначається у повідомленні.