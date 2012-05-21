У Львові скоєно розбійний напад на родину. Загинув чоловік

Львів. 21 травня. УНІАН. У Львові група невідомих скоїла розбійний напад на мешканців приватного будинку, внаслідок якого загинув господар, постраждала його дружина та приятель.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, у Франківський райвідділ міліції Львова вранці 20 травня надійшло повідомлення від львів’янина про те, що невідомі особи увірвалися у будинок його знайомого та вимагали гроші.

Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що у ніч з 19 на 20 травня невідомі особи у масках та рукавицях увірвались в будинок мешканця Львова, в якому на той момент перебувала лише дружина господаря помешкання.

Як зазначається у повідомленні, нападники близько 22.00 зв’язали сонну жінку скотчем, відтягнули на кухню й допитували про матеріальні цінності, які знаходяться у будинку.

„Близько 02.00 на подвір’я будинку на власному авто заїхав 46-річний власник помешкання разом зі своїм знайомим. На них напали невідомі в масках, які з застосуванням сили витягли їх з автомобіля. Уже всередині будинку зловмисники зв’язали їх електричним шнурком і клейкою стрічкою та, застосовуючи фізичну силу, допитувались у господаря, де знаходяться гроші та цінності. При цьому чоловіки наносили йому удари руками та ногами в різні частини тіла. За висновком судмедексперта, чоловікові зламали 16 ребер”, - інформує Відділ зв’язків з громадськістю.

Грабіжники, забравши золоті сережки, зникли з місця скоєння злочину. Знайомий господаря зміг розв’язати себе і зателефонував у міліцію, а господар помешкання від отриманих травм помер на місці.

За цим фактом порушено кримінальну справу за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять пошук нападників.