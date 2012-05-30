Львівські футбольні фани заявляють, що бойкотуватимуть матчі Євро

Коментуючи кадри фільму Бі-Бі-Сі «Стадіони ненависті» лідер фан-клубу ФК «Карпати» (Львів) Тарас Павлів зазначив, що на відео фанати «Карпат» кричать далеко не те, що переклали на англійську британські телевізійники, та заявив, що українські фанати будуть бойкотувати матчі Євро 2012 в Україні.

Про таке лідер фан-клубу ФК «Карпати» (Львів) заявив в ефірі «5 каналу».

«Я вважаю, що такої проблеми (расизму - ред.) взагалі нема. Взагалі серед фанатів є повний бойкот Євро в Україні. Ніхто з фанатів не піде на цей чемпіонат і не буде відвідувати ні матчі збірної, ні матчі інших команд. Нас не цікавить турнір, який створений для директорів і їхніх секретарок, для вболівальників не створено жодних умов для того, щоб ми навіть підтримували свою збірну, тому цей турнір, в принципі, нас не цікавить. І ніякого расизму на трибунах не буде», – заявив лідер фан-клубу ФК «Карпати».

«Якщо повністю дивитись це відео, то вболівальники кричать далеко не те, що там говориться: «white power», а просто перекрикуються між собою. Англійці це переклали і доводять до своїх громадян як великий расизм», – додав Павлів.