У Львові звільнили з роботи таксистів, які завищували ціни для іноземців

Львів. 11 червня. УНІАН. У Львові сьогодні звільнено двох таксистів, яких спіймали на завищуванні цін у аеропорту.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів-2012”, звільнено двох водіїв таксі 15-02, які завищували ціни для іноземців в аеропорту. Зокрема, як зафіксували під час експерименту журналісти одного з телеканалів Львова, водії завищували ціну проїзду від аеропорту до центру міста до 100 грн (згідно з офіційними розцінками, вартість проїзду мала б становити від 35 до 40 грн). Окрім того, іноземцям не повідомили про тарифи та лічильники.

«Керівництво компанії таксі жорстоко відреагувало на цей факт. Відтак, сьогодні вранці в аеропорту відбулась нарада всіх водіїв цього таксоперевізника. Всі автомобілі було відправлено на обстеження щодо безпеки та справності лічильників. Двох водіїв, що завищували ціни, сьогодні вранці вже звільнили», - зазначається у повідомленні.

«Ця фірма таксі є учасником кампанії «Привітне місто». Вони одні з перших, хто виконав рекомендації міста щодо якості надання послуг з таксоперевезень. Ми їм дякуємо за їхні зусилля. Але, як бачимо, спрацював людський фактор, не усі водії виявилися добропорядними. Тому реакція має бути миттєвою та жорсткою. Адже йдеться про імідж міста», - зауважила в.о. керівника управління економіки Львівської міської ради Вікторія Довжик.

«Дякую журналістам за таку інформацію. Вже сьогодні водії звільнені. Така поведінка неприпустима. Звичайно, не можна проконтролювати кожного водія, але у нас позиція чітка: ми працюємо чесно. Я дякую тим водіям, які витримують всі стандарти. А тим, хто хоче схитрувати, раджу цього не робити, бо таким людям у нашій компанії не місце», - заявив керівник таксі 15-02 Василь Розводовський.