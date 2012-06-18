У Львівській фан-зоні затримали «на гарячому» кишенькових злодіїв

Львів. 18 червня. УНІАН. У Львові співробітники міліції затримали «на гарячому» двох кишенькових злодіїв, які «працювали» у натовпі уболівальників львівської фан-зони.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, кишенькових злодіїв працівники міліції упіймали буквально «за руку» і повернули уболівальникам викрадені речі – гаманець та мобільний телефон.

«Діяли злочинці у фан-зоні, де у натовпі непомітно “чистили кишені” фанатів, Потерпілі ще не помітили крадіжку речей, а міліціонери вже затримали крадіїв, зауваживши, як один потягнув у жінки із сумочки гаманець, а інший поцупив у хлопця мобільний телефон. Затриманим 30 та 34 роки, вони львів‘яни, раніше судимі за крадіжки», - інформує Відділ зв’язків з громадськістю.

Стосовно затриманих уже порушили кримінальні справи за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.