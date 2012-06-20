Суд відпустив затриманих, які пограбували румунського фотокора

Львів. 20 червня. УНІАН. Працівники міліції розкрили побиття та пограбування румунського фотокореспондента Худро Валентина Адріона у Львові на Високому замку. Про це повідомив в коментарі для «Гал-інфо» начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-майор Олександр Рудяк.

«Двох чоловіків, підозрюваних у злочині, ми затримали трохи раніше, ще один був затриманий сьогодні вночі (20 червня - ред.), і він дає покази. Двоє перших вказали на останнього як на організатора злочину. Вилучені всі речові докази. Наше подання про арешт причетних до побиття та пограбування румунського фотокореспондента було погоджено з прокуратурою області, однак отих двох, яких ми затриманили першими, Галицький районний суд Львова вчора звільнив з-під варти . Не виключаю, що таке рішення буде прийнято й стосовно третього", - розповів Олександр Рудяк.

Керівник обласної міліції повідомив, що ані він, ані керівництво прокуратури Львівщині не погоджуються з таким рішенням суду і подаватимуть апеляцію.

«І міліція, і прокуратура з цим рішенням Галицького районного суду не згодні. Прокурор області Олег Василенко, за що я йому щиро вдячний, особисто вивчив матеріали цієї справи, яка стосується іміджу держави (злочин скоєно проти іноземця), дав вказівку підлеглим звернутися в апеляційну інстанцію. І на це є цілком об'єктивні підстави», - наголосив Олесандр Рудяк.

Нагадаємо, що 14 червня зранку у відділ транспортної міліції біля станції Підзамче (м. Львів) звернувся фотокор румунського видання, який приїхав до України як вболівальник. Він заявив про побиття та пограбування у парку Високий замок. З випадковими знайомими постраждалий усю ніч розпивав спиртне, а у четвертій ранку нові “товаріщі” його пограбували.

Працівники Галицького РВ порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Гал-інфо