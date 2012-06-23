У Львові з візитом у перебував голова Державної міграційної служби

20 – 21 червня з робочим візитом у Львові перебував Голова Державної міграційної служби України Микола Ковальчук. Повідомила прес-служба голови.

У ході візиту відбулись ділові зустрічі з Головою Львівської обласної державної адміністрації Михайлом Костюком та начальником Головного управління МВС України у Львівській області Олександром Рудяком.

На зустрічах обговорювались питання становлення служби, забезпечення підрозділів ДМС приміщеннями та організація роботи міліції міграційного контролю у Львівській області.

Микола Ковальчук зустрівся також з особовим та керівним складом ГУ ДМС України у Львівській області.

У товаристві Ісуса ( монаршому чині о. Єзуїтів ) Дому Покрови Пресвятої Богородиці Єзуїтської служби біженців у Львові,що існує при патріаршій курії Української греко-католицької церкви, Голова ДМС України спілкувався з отцем Назаром Давидом, який опікується справами закладу. Микола Ковальчук розмовляв також і з іноземцями, які живуть у притулку в очікуванні рішення про отримання статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту. Отці-єзуїти ознайомили гостя з умовами проживання та побутом своїх підопічних.

Із візиту у Львів Голова ДМС України Микола Ковальчук розпочав ознайомлення з організацією та роботою підрозділів Державної міграційної служби України у західних областях.

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