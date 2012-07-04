Мер Львова скликає позачергове засідання колегії міської ради

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий скликає позачергове засідання колегії Львівської міської ради «для вироблення плану подальших дій» у зв’язку з тим, що більшість у Верховній Раді прийняла в цілому законопроект Колесніченка-Ківалова про державну мовну політику.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Обурює не лише сам факт того, що депутати поставили під сумнів державність української мови в Україні, чим принизили українців. Обурює те, якими методами пропихають питання, що стосуються основ держави. Сьогодні українці не застраховані від того, що завтра такими ж голосуваннями в темну пропхають ліквідацію суверенітету країни в угоду якійсь політичній коньюктурі. Верховна Рада втратила будь-яку легітимність в очах українців, якою мовою вони б не говорили. Це не парламент, це ліквідаційний комітет держави», - заявив у коментарі УНІАН міський голова Львова Андрій Садовий.