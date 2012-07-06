У закарпатця на Високому замку у Львові вкрали кредитку
13:46, 06 липня 2012Львів
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Зняли 35 200 грн
Учора, 5 липня, до міліції із повідомленням про крадіжку звернувся мешканець Мукачева.
Чоловік розповів правоохоронцям, що уночі він перебував на Високому замку у Львові. Там невідома особа викрала з його барсетки, яку чоловік залишив на лавиці без нагляду, гаманець з грошима.
Як з'ясували правоохоронці, у гаманці знаходилося 200 грн та дві кредитні картки. Так, злочинець зняв з однієї з них 35 200 грн. Наразі крадій розшукується.
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