У закарпатця на Високому замку у Львові вкрали кредитку

Учора, 5 липня, до міліції із повідомленням про крадіжку звернувся мешканець Мукачева.

Чоловік розповів правоохоронцям, що уночі він перебував на Високому замку у Львові. Там невідома особа викрала з його барсетки, яку чоловік залишив на лавиці без нагляду, гаманець з грошима.

Як з'ясували правоохоронці, у гаманці знаходилося 200 грн та дві кредитні картки. Так, злочинець зняв з однієї з них 35 200 грн. Наразі крадій розшукується.

Закарпаття онлайн