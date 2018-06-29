Гастрономічний вікенд у Львові

Чарівний Львів приваблює туристів не лише пам’ятками архітектури, унікальною атмосферою, а й численними затишними ресторанчиками, кав'ярнями і кондитерськими. У цьому місті завжди можна спробувати як українські, так і польські, австрійські, вірменські, єврейські страви, кухні різних народів світу.

Найбільше вражає у Львові креативний підхід до смачного відпочинку. Власники кафе намагаються дивувати своїх клієнтів, створюючи особливу атмосферу.

«Мазох-cafе»

У самому центрі Львова, на вулиці Сербській, біля входу до одного кафе стоїть пам'ятник чоловіка, виконаний у повний зріст. Поруч завжди купа туристів, які намагаються залізти до відкритої кишені штанів.



– І що ж там у кишені? – запитую у свого львівського колеги.

– А ти іди й помацай, – радить той, посміхаючись.



Займаю чергу і лізу в кишеню. Рука натикається на... чоловічу гідність. Виявляється, це пам’ятник всесвітньо відомому письменнику Леопольду фон Захер-Мазоху. А кафе поруч носить його ім’я – «Мазох-cafе».



Стіни закладу прикрашені атрибутами сексуально-мазохістських утіх: шкіряні батоги, мотузки, наручники, ланцюги. Усе це не просто висить як музейні експонати, а може бути використане відвідувачами. Звичайно, не для плотських утіх, а для фото. Персонал кафе одягнений у відповідне шкіряне вбрання, а скляні двері зроблені у вигляді замкової щілини.

Назви і компоненти практично всіх страв і напоїв пов'язані з мазохізмом і творчістю Захер-Мазоха. Для збудження вам запропонують компанійську тарілку сиру, бастурми, лосося, оливок та маслин під назвою «Зробимо це втрьох» за 60 грн або сир з виноградом, горіхами та крекером «Ментальна гра» за 40 грн. Салат «Гарячий язичок» з телячим язиком, смаженими печерицями, перцем чілі, морквою та пікантним соусом коштує 38 грн, суп з пеніса бика «Розмір має значення» – 50 грн, а помідорова зупа з горілкою «Кривава Мері» – 32 грн.



На гаряче тут подають равликів «Жовківські Казанови», вареники «Пан чи Пані?», соте із шампіньйонів та бекону «Чуттєве тіло» та ін. Ціна – від 30 до 50 грн.

Перейнятись атмосферою кафе можна і за допомогою коктейлів: «Гусячі рачки», «Вавілонська блудниця», «Роздрочений песик», «Раба пристрасті»... Будьте готові, що ціни на напої кусаються – тож ваше бажання познайомитися таким чином із творами Мазоха може не здійснитися.

«Криївка»

Один із найпопулярніших та найяскравіших ресторанів Львова, він добре відомий не лише в Україні, а й за її межами. Знайти «Криївку» не так і легко. У глухому підворітті одного з будинків, на центральній площі Ринок, є непримітні дерев'яні двері з віконцем. Самі ви їх не знайдете, і не намагайтесь. Краще запитати у місцевих – вони підкажуть. Увійти до закладу ще складніше. Без паролю не впустять. Ми пароль знали – стукаємо. Відкривається віконце, визирає вояк УПА в уніформі і з автоматом ППС: «Гасло?».

«Слава Українi!», – відповідаємо.



«Героям Слава! Москалі або жиди є?», – питає у відповідь.



«Немає», – брешемо, бо більшість моїх друзів, що прийшли до ресторану – москалі. Двері відчиняються, боєць, що зустрічає нас, наливає чарочку «Отрути для москаля». Випиваємо. Це тест. Якщо відвідувач москаль або комуніст, у нього на лобі має з'явитися червона зірка. Зірки немає – тож нас пропускають до ресторану, стилізованого під землянку. Всередині лунає бандерівська музика, навколо лежать зброя та купа літератури, що розповідає про події часів ОУН-УПА.



Страви подають у військовому посуді. Окрема тема – назви. Тут можна замовити «Пісню ройового» (вареники з м'ясом та сметаною: 200 грамів – 34 грн); «Ситу дивізію» (сковорідка з картоплею, ковбасою, помідорами, сиром та грибами: 550 грамів – 50 грн); «Альошку із Гебе» (яловичина грильована – 70 грн). На десерт я взяв за 24 грн солодощі під назвою «Цнотлива розвідниця» та за 10 грн американо.



Кожні десять хвилин лунають постріли. Це, як розповіли офіціанти, чергового москаля пристрілюють:)

Відразу скажу – інколи до «Криївки» не потрапити, бо вона просто забита відвідувачами. Тоді чергу можна побачити прямо на вулиці.

Львівська майстерня шоколаду

У цій майстерні кожен виріб виготовляється вручну зі справжнього бельгійського шоколаду. Смак дійсно божественний, але і ціна не маленька. Ведмедик з чорного та білого шоколаду вагою 100 грам коштує 23 грн, а туфелька (чорна, біла чи молочна) вагою 126 грам – 51 грн. Також тут можна випити кави, скуштувати гарячого шоколаду чи молочно-полуничного коктейлю. Ціна останнього – 27 грн. Щоправда, сидіти, наприклад, вчотирьох за дуже маленьким столиком буде незручно.



Особливістю цих кав'ярень, розташованих в різних куточках Львова, є те, що тут можна спостерігати безпосередньо за процесом виготовлення цукерок та шоколаду через скло або на відео. А ще за 200 грн можна відвідати урок з приготування солодощів. Тому ці заклади і називають майстернями.

«Дім легенд»

Цей ресторан розташований у серці старого Львова, на чотирьох поверхах і семи рівнях старовинної будівлі, недалеко від площі Ринок. Упізнати його можна по зображенню вогняного дракона на фасаді. На вході вас зустріне сажотрус, який розповідає легенди про місто. Обов’язково попросіть дозволу потерти його ґудзик. Кажуть, якщо при цьому загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.



На першому поверсі можна придбати сувеніри, а потім пройтися кімнатами, кожна з яких присвячена певній легенді.



Ми побачили кімнату Львівських левів. Тут зібрані фотографії всіх левів міста та атрибутика, що з ними пов'язана. За легендою, вночі леви оживають і охороняють спокій Львова.

На терасі п'ятого поверху можна замовили вечерю. Звідси відкривається чудовий краєвид. А ще тут є автомобіль, на трубі якого сидить металевий сажотрус. Ми ж вирішили розміститися поверхом нижче, про що згодом пожалкували. Справа в тому, що у «Домі легенд» туристи розважаються тим, що намагаються закинути монету в спеціальний металевий капелюшок. По трубі монети летять до місця призначення двома поверхами нижче. Але стався збій, і вони почали сипатись прямо нам на голови. Одна навіть впала у мій бокал пива!



– Тут таке часто буває: то 10 копійок кидають, то гривню, то центи, – каже моя колега зі Львова Світлана. – Це на щастя! Де на тебе ще гроші з неба падали?!

Слід відзначити ще одну особливість ресторану. Більшість офіціантів тут – карлики. Вони розповіли нам, що до закладу часто заходять, аби випити чашку ароматної гіркої кави чи кухоль пива. Кава тут коштує від 9 грн, пиво – від 11 грн, м'ясні страви – від 65 грн, рибні – від 75 грн.

«Найдорожча ресторація Галичини»

Якщо хочете відчути себе барином і вас не лякає навіть тризначна сума у чеку, відвідайте «Найдорожчу ресторацію Галичини», або, як її ще кличуть, «Масонську ложу». Знаходиться навпроти львівської мерії, у будинку ХVI століття.

Коли підходиш до ресторану і стукаєш у двері №8, їх відчиняє дядько в домашньому халаті. Відразу здається, що випадково потрапив до чужої квартири. Але вас впустять до закладу через потайні двері!

На стінах ресторану мерехтять різноманітні масонські знаки: циркулі, молотки, піраміди, трикутники зі всевидючим оком та інші атрибути «Братства вільних каменярів». А ще на картинах і фотографіях можна побачити відомих масонів. Порції – величезні, тож не варто замовляти багато їжі.

Окрема тема – туалет! Тут на вас чекає справжній трон! А ще в ресторані можна пограти на фортепіано.



До кращих креативних закладів мешканці Львова також відносять:

• Кафе «Під синьою пляшкою». Мабуть, воно подобається городянам за «таємність», бо сюди можна потрапити лише через кілька арок.

• Галицька жидівська кнайпа «Під золотою розою». Справжній єврейський заклад, де в меню немає цін. Треба торгуватись з офіціантом.

• Пивний заклад «Гасова Лямпа».

• «На бамбетлі». Це кав'ярня, в якій безліч старих речей. А ще тут надзвичайно багато різноманітних сортів кави і чаю. Їх можна не лише спробувати, але й купити.

• Кав’ярня «Старенький трамвай» на Галицькій площі. Інтер'єр – вагон 30-х років, оздоблений старими чорно-білими фотографіями з історії львівського трамваю.

Олег Булашев, "ТелеграфЪ"