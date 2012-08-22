У Львові сьогодні розпочинаються два міжнародні фестивалі

Львів. 22 серпня. УНІАН. У Львові сьогодні в рамках святкування Дня Незалежності України відбудеться відкриття двох міжнародних фестивалів - V Міжнародного фестивалю фольклору «Етновир» та VII Міжнародного фестивалю незалежного кіно «КіноЛев».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, о 18.00 відбудеться марш-парад учасників фестивалю фольклору «Етновир» центральною частиною Львова і розпочнеться урочиста церемонія відкриття.

Для львів’ян та гостей фестивалю пройде концерт за участю музичних колективів з Алжиру, Іспанії, Польщі, Білорусі, Туреччини та України. Також усі гості фестивалю матимуть змогу скуштувати їжу та напої кухні народів світу та придбати сувеніри на ярмарку народних майстрів.

Фестиваль триматиме у центрі міста чотири дні.

Також сьогодні у центрі старого Львова (сад Бернарденгарден) о 21.00 відбудеться відкриття VII Міжнародного фестивалю незалежного кіно «КіноЛев», який цьогоріч «говоритиме» про кіно, як про неформат.

„Йтиметься про те, що може кіно в подоланні рамок і кордонів у мистецтві, про роль медіа у домінуванні штучного поняття формату в культурі, зокрема і в кіно, і як кіно може долати формальні обмеження”, - інформує прес-служба Львівської міської ради.

Кінофестиваль триватиме до 26 серпня.

Як повідомляв УНІАН, в рамках святкування Дня Незалежності у Львові також заплановано провести «Свято хліба», «Свято вареників», Міжнародний британський фестиваль електронної музики Godskitchen і ювілейну Пластову зустріч.