Львів. 22 серпня. УНІАН. На Львівщині за продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім анульовано 12 ліцензій суб’єктам господарювання на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області.

Протягом січня-липня 2012 року працівниками ДПC України у Львівській області спільно з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей було виявлено 12 фактів реалізації алкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.

За результатами проведених перевірок до суб’єктів господарювання було застосовано фінансові санкції на загальну суму 81,6 тис. грн., а також було анульовано 12 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/чи тютюновими виробами, - інформує прес-служба.