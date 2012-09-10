У Чемпіонаті з важкої атлетики візьмуть участь спортсмени 45 країн

Львів. 10 вересня. УНІАН. 15 - 22 вересня на львівському стадіоні „Арена Львів” буде проходити Чемпіонату світу з важкої атлетики серед майстрів (ветеранів) в якому візьмуть участь спортсмени із 45 країн світу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі стадіону „Арена Львів”.

Як зазначається у повідомленні, вже зареєстровано 579 спортсменів із 45 країн світу. Найбільше силачів приїде із Росії, Німеччини, Японії, Франції, Угорщини, Венесуели, Ірану, Польщі та України.

У змаганнях немає вікових обмежень. Найсолідніший вік зареєстрованих учасників сягає 84 років, наймолодша вікова категорія, яка бере участь у турнірі – від 35 років. Усі спортсмени змагатимуться у своїх вікових рамках.

Вхід для глядачів – вільний. Церемонія відкриття відбудеться 15 вересня о 10.30.