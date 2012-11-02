З Нового року квитки на поїзд знову продаватимуть за паспортами

Київ. 2 листопада. УНІАН. «Укрзалізниця» з 1 січня 2013 року повернеться до продажу іменних квитків на потяги за паспортами з метою запобігання спекуляціям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це сьогодні заявив журналістам віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«З 1 січня ми вводимо продаж іменних квитків, тому що скарг на спекулянтів все більше і більше. «Укрзалізниця» та Мінінфраструктури отримують тисячі листів від пасажирів, які звертаються з проханням впровадити іменні квитки», - сказав віце-прем’єр. Крім того, як повідомив Б.Колесніков, зафіксовані факти спекуляцій з боку самих працівників залізниць: касирів та провідників. «Ми перевірили один поїзд, і зі 120 пасажирів 90 були без квитків. Залізниця працює для пасажирів, тому жодної спекуляції бути не може. Це головне», - наголосив віце-прем'єр-міністр.

Б.Колесніков повідомив, що придбати квиток на поїзд можна буде за наявності документа, який засвідчує особу (внутрішній або закордонний паспорт, посвідчення водія, військовий квиток, студентський квиток тощо).

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами чи іншими документами, що засвідчують особу, в листопаді 2007 року.



