В ГУБОЗ заперечують, що кілер у Львові загинув від рук міліціонерів

Київ. 12 грудня. УНІАН. Правоохоронці не застосовували вогнепальну зброю під час спецоперації із затримання у Львові особливо небезпечних злочинців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України з приводу появи в окремих Інтернет-виданнях інформації про те, що працівники УБОЗ під час спецоперації застрелили кілера.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 11 грудня у Львові працівники УБОЗ ГУМВС області та ГУБОЗ проводили спецоперацію із затримання особливо небезпечних зловмисників.

Основною вимогою до проведення цього заходу було забезпечення максимального рівня безпеки громадян. З цією метою спеціальні групи працівників здійснювали заходи з недопущення випадкових перехожих та автомобілів у районі проведення операції.

Разом з тим під час затримання в автомобілі, де знаходилися фігуранти, пролунали два постріли. На даний момент неможливо встановити, хто із спільників здійснив вирішальні постріли, що призвели до смерті одного та поранення іншого, підкреслили в ГУБОЗ.

Такі дії можна пояснити бажанням зловмисників уникнути від кримінальної відповідальності, що їм загрожувала, припускають в ГУБОЗ.

Для відтворення вказаних подій зараз фахівцями провадяться необхідні експертизи.

При цьому в ГУБОЗ наголосили, що «правоохоронцями не застосовувалася вогнепальна зброя та діяли вони в межах правового поля».

Як повідомлялося, 11 грудня у Львові, близько 19.00, під час проведення спецоперації оперативниками УБОЗу щодо затримання озброєних злочинців, загинув один з ймовірних найманих убивць.

«Під час спецоперації один з підозрюваних кілерів загинув – зараз встановлюється, чи його застрелили співробітники міліції чи він скоїв самогубство, не бажаючи потрапити до рук правоохоронців», - повідомило УНІАН вчора джерело у правоохоронних органах.

Ще один злочинець отримав поранення. Його доставили в одну із міських лікарень.