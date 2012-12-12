В ГУБОЗ заперечують, що кілер у Львові загинув від рук міліціонерів
Міліція не застосовувала зброю
Київ. 12 грудня. УНІАН. Правоохоронці не застосовували вогнепальну зброю під час спецоперації із затримання у Львові особливо небезпечних злочинців.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України з приводу появи в окремих Інтернет-виданнях інформації про те, що працівники УБОЗ під час спецоперації застрелили кілера.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, 11 грудня у Львові працівники УБОЗ ГУМВС області та ГУБОЗ проводили спецоперацію із затримання особливо небезпечних зловмисників.
Основною вимогою до проведення цього заходу було забезпечення максимального рівня безпеки громадян. З цією метою спеціальні групи працівників здійснювали заходи з недопущення випадкових перехожих та автомобілів у районі проведення операції.
Разом з тим під час затримання в автомобілі, де знаходилися фігуранти, пролунали два постріли. На даний момент неможливо встановити, хто із спільників здійснив вирішальні постріли, що призвели до смерті одного та поранення іншого, підкреслили в ГУБОЗ.
Такі дії можна пояснити бажанням зловмисників уникнути від кримінальної відповідальності, що їм загрожувала, припускають в ГУБОЗ.
Для відтворення вказаних подій зараз фахівцями провадяться необхідні експертизи.
При цьому в ГУБОЗ наголосили, що «правоохоронцями не застосовувалася вогнепальна зброя та діяли вони в межах правового поля».
Як повідомлялося, 11 грудня у Львові, близько 19.00, під час проведення спецоперації оперативниками УБОЗу щодо затримання озброєних злочинців, загинув один з ймовірних найманих убивць.
«Під час спецоперації один з підозрюваних кілерів загинув – зараз встановлюється, чи його застрелили співробітники міліції чи він скоїв самогубство, не бажаючи потрапити до рук правоохоронців», - повідомило УНІАН вчора джерело у правоохоронних органах.
Ще один злочинець отримав поранення. Його доставили в одну із міських лікарень.