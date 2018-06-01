В опері «Кармен» головну роль виконав правнук Ольги Кобилянської

У львівському театрі Опери і балету в опері Жоржа Бізе «Кармен» головну роль виконав правнук Ольги Кобилянської Костянтин Ріттель-Кобилянський. Опера відбулася 3 лютого.

Костянтин Ріттель-Кобилянський – є одинм з найуспішніших оперних співаків України, провідний соліст Дюссельдорфської опери.

Диригентом опери був відомий шведський маестро – Ілля Ступель (Швеція).

Роль Кармен виконала заслужена артистка України Яна Войтюк, у ролі Хосе – Роман Корен (м.Одеса), Мікаела – заслужена артистка України – Світлана Мамчур.

У 2011 році в Штутгарті (Німеччина) нащадок української письменниці Ольги Кобилянської отримав Міжнародну театральну премію за краще виконання даної ролі-партії.

Фото Євгеній Кравс, УНІАН