У Данії Санта-Клаус вітає дітлахів зі "спеціальної бульбашки"
15:44, 14 листопада 2020
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В зоопарку Ольборга (Данія) вже стартував різдвяний сезон. Через карантин у країні традиційні святкування скасували, проте адміністрація вигадала дещо інше.
Санта-Клауса помістили у спеціальну бульбашку, щоб вітати малих відвідувачів.
Щороку зоопарк відвідує близько 375 тисяч туристів. Там утримують понад 1500 тварин 126 видів.
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