У Данії Санта-Клаус вітає дітлахів зі "спеціальної бульбашки"

В зоопарку Ольборга (Данія) вже стартував різдвяний сезон. Через карантин у країні традиційні святкування скасували, проте адміністрація вигадала дещо інше.

Санта-Клауса помістили у спеціальну бульбашку, щоб вітати малих відвідувачів.

Щороку зоопарк відвідує близько 375 тисяч туристів. Там утримують понад 1500 тварин 126 видів.