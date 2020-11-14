© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

У Данії Санта-Клаус вітає дітлахів зі "спеціальної бульбашки"

15:44, 14 листопада 2020
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В зоопарку Ольборга (Данія) вже стартував різдвяний сезон. Через карантин у країні традиційні святкування скасували, проте адміністрація вигадала дещо інше.

Санта-Клауса помістили у спеціальну бульбашку, щоб вітати малих відвідувачів.

Щороку зоопарк відвідує близько 375 тисяч туристів. Там утримують понад 1500 тварин 126 видів.

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