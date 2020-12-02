Важкий рік: 2020-ий виявився один з найтепліших за всю історію спостережень

Крім цього, метеорологи зафіксували найбільші втрати морського і покривного льоду і цілих 30 штормів у Північній Атлантиці.

Рік, що минає, опинився в трійці найспекотніших / фото ua.depositphotos.com

2020 рік, що минає, потрапив до трійки найспекотніших за всю історію метеоспостережень.

Про це з посиланням на попередній звіт Всесвітньої Метеорологічної Організації про стан клімату в 2020 році повідомляє N+1.

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Як повідомляється, середньосвітова температура повітря з січня по жовтень 2020 року була на 1,2±0,1 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня, що робить його одним з трьох найтепліших років за всю історію спостережень, поступається він тільки 2016 та 2018 рокам.

2020 побив й інші кліматичні рекорди: метеорологи зафіксували найбільші втрати морського і покривного льоду, найвищі значення концентрацій парникових газів в атмосфері та цілих 30 пойменованих штормів в Північній Атлантиці.

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