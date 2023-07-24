Підземні поштовхи зафіксували на Полтавщині.

23 липня пізно ввечері в Україні зафіксували землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера стався о 21:42 на Полтавщині. Підземні поштовхи на глибині 7 кілометрів зафіксували за 20 км на захід від м. Полтава.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - повідомили фахівці.

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Землетруси на Полтавщині

Землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них були 26 травня з магнітудою 3,5 та 08 червня з магнітудою 3,7.

Помічник керівника Головного центру спеціального контролю Ігор Корнієнко каже, що останнім часом фахівці все частіше отримують сигнали про землетруси з Полтавської області.

Він пояснив, що землетруси є результатом руху тектонічних плит, а Полтавська область знаходиться на стику Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької впадини. Тому можна очікувати, що такі підземні поштовхи будуть відбуватись і надалі.

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