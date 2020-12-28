Через туман в аеропорту Одеси не змогли вчасно сісти літаки (відео)

Три борти так і не зважилися на посадку.

Рейс Бориспіль-Одеса навіть не вилітав зі столиці / скріншот

Сильний туман вніс корективи в роботу Одеського аеропорту.

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Три борти так і не зважилися на посадку.

Першим запасний аеродром запросив командир судна з Дюссельдорфа. Воно взяло курс на Румунію. Пізніше рейс зі Стамбула направили до Борисполя.

Ще два літаки змінили графіки. Борт з Констанци розвернувся на півдорозі, а рейс Бориспіль-Одеса навіть не вилітав зі столиці.

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