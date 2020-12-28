Через туман в аеропорту Одеси не змогли вчасно сісти літаки (відео)
Три борти так і не зважилися на посадку.
Сильний туман вніс корективи в роботу Одеського аеропорту.
Завтра у Києві різко потеплішає до + 8°Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Три борти так і не зважилися на посадку.
Першим запасний аеродром запросив командир судна з Дюссельдорфа. Воно взяло курс на Румунію. Пізніше рейс зі Стамбула направили до Борисполя.
Ще два літаки змінили графіки. Борт з Констанци розвернувся на півдорозі, а рейс Бориспіль-Одеса навіть не вилітав зі столиці.
В Одесі через туман три літаки не змогли здійснити посадку в аеропорту
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