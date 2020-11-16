Біля берегів Італії прокинувся вулкан Стромболі (фото, Відео)
Жителі місцевого села бачили чули вибух і спостерігали йде в небо шлейф попелу.
На італійському острові Стромболі (Тірренське море, на північ від Сицилії) прокинувся вулкан. Очевидці повідомляють про вибух і викиди попелу.
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Про вулканічну активність повідомляє профільний сайт Volcanodiscovery. Жителі місцевого села бачили чули вибух і спостерігали шлейф попелу, який йде в небо. Незабаром попіл накрив всі околиці.
В результаті вибуху сталося обвалення в області кратера і викид вулканічних матеріалів.
Зазначається, що минулого вівторка, 10 листопада, на Тромболі також сталося досить сильне виверження. Подібні виверження не є чимось незвичайним і відбуваються на активних вулканах час від часу. Однак вони рідко трапляються частіше, ніж раз на кілька місяців.
На острові Стромболі проживають близько 750 осіб, очевидці викладають в мережі фото з місця подій. Національний Інститут геофізики та вулканології Італії також опублікував відео з виверженням.
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