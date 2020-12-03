Зруйновані будинки та зниклі безвісти: на Алясці пройшов дощ, який викликав потужні зсуви
Солдати та поліція евакуювали жителів на човнах.
Шість людей зникли безвісти в Хейнсі, штат Аляска, в середу після того, як рекордні дощі викликали зсуви, які зруйнували чотири будинки.
Про це повідомляє REUTERS.
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Солдати і поліція евакуювали жителів на човнах. Пошук зниклих безвісти, за словами солдатів, був припинений "через нестійкий ґрунт".
Вертоліт Національної гвардії доправить рятувальників, пошукових собак і медиків з Джуно в четвер, щоб продовжити роботу, так як в середу йому завадила сильна турбулентність.
Уряд району Хейнс, в якому проживає близько 2500 осіб, опублікував заяву про надзвичайну ситуацію у зв'язку з ураганом, що почався в понеділок.
"Очікується, що дощ продовжиться, а стан ґрунту нестабільний. Імовірність додаткових селевих потоків і зсувів протягом наступних 24 годин висока », - йдеться в заяві району.
За повідомленнями офіційних осіб і місцевих новинних організацій, численні зсуви, повені і сильні вітри завдали шкоди і іншим частинам південного сходу Аляски.
У заяві Національної метеорологічної служби йдеться, що попередження про раптові повені залишається в силі для Хейнса та інших місць, а небезпечні умови зберігаються на всій території південного сходу Аляски.
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