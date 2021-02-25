"Виверження точно буде": в Ісландії очікують пробудження вулкана
На острові сталася серія землетрусів.
В Ісландії допускають пробудження вулкана після серії досить сильних землетрусів біля столиці Рейк'явіка.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
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У середу 24 лютого південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка.
За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.
"Це зона підвищеної (сейсмічної) активності, ми це добре знаємо, але я не пам’ятаю такої кількості настільки сильних поштовхів за такий короткий проміжок часу. Це щось незвичайне", - розповіла експертка Ісландської метеорологічної служби (IMO) Крістін Йонсдоттір у коментарі суспільному мовнику RUV.
За її словами, з 2017 року сейсмічна активність у цій зоні поступово наростає.
"Виверження точно буде. Питання тільки в тому, коли", - каже вона.
Хоча про чітку загрозу поки не йдеться, IMO змінила рівень попередження для авіації над вулканічним масивом Крісювік з зеленого на жовтий.
Останнє виверження у цій зоні відбулося ще у XII сторіччі.
Нагадаємо, виверження трохи південнішого вулкана Ейяф’ядлайокудль у 2010 році призвело до скасування тисяч авіарейсів по всій Європі через густі хмари попелу й диму.
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