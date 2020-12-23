Синоптик розповів, де в Україні Новий рік може бути зі снігом

Синоптик розповів про погоду на Новий рік.

Синоптик дав прогноз на 31 грудня-1 січня / фото REUTERS

На Новий рік в більшості регіонів України не варто очікувати снігової погоди. Температура, окрім східних областей, буде переважно плюсовою.

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Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

На запитання, чи буде Новий рік зі снігом, Білик відповів:

"Без снігу… Дивлячись де - Україна велика, на сході може сніг і буде зберігатись. В цілому по Україні -5...+5. Захід і південь тепліше, вночі близько нуля. Денні температури - плюсові значення, до +5. А в основному -2...0, на сході до -5".

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