"Весна вже наступає": на Харківщині "розшифрували" прогноз погоди від бабака (фоторепортаж, відео)

Бабак Тимко спрогнозував прихід весни в Україні.

У селі Гайдари на Харківщині "розшифрували" прогноз бабака Тимка III.

Про це повідомляє Суспільне.Харків.

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"Весна вже наступає... Весна буде ранньою, але треба почекати, через шість тижнів буде тепло", - сказала Надія Токарська, яка дістала з будиночка Тимка.

Щороку 2 лютого на біостанції в Гайдарах відзначають День бабака. Окрім віщування погоди, ініціатори заходу пропонують бабаку зробити прогнози на різні інші актуальні теми.

Довідка УНІАН. День бабака (Groundhog Day) - традиційне народне свято в США і Канаді, яке відзначається щорічно 2 лютого. По-іншому це веселе й улюблене серед американців і канадців свято ще можна назвати днем чотириногих та пухнастих метеорологів. Так, ґрунтуючись на поведінці бабака, цього дня складають прогноз щодо настання весни.

Свої бабаки-синоптики є також і в Україні. Їх тут двоє - у Харкові та Львові.

Так, на Слобожанщині популярним є чотирилапий синоптик - бабак Тимко. Він мешкає у Харкові. Свій прогноз на весну Тимко III зробив напередодні, 1 лютого. Чотирилапий синоптик, зокрема, спрогнозував, що весна прийде через 6 тижнів.

Другий пухнастий синоптик - галицька бабачиха Маруся - живе у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі. Свої обов’язки Маруся виконує з 2016 року після того, як замінила на цій "посаді" попередників. Однак, на відміну від Тимка, Марусю будять 15 лютого - на Стрітення Господнє.