На Сицилії сталося виверження Етни (фоторепортаж)
Вулкан викидав попіл на висоту більше 1 кілометра.
16 лютого на Сицилії сталося виверження вулкана Етна.
Через сильні морози замерзло Балтійське море (фоторепортаж, відео)Про це пише ANSA.
Вулкан викидав попіл і дим на висоту більше 1 кілометра.
Підвищення вибухової активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10.
Через виверження аеропорт Катанії призупинив свою роботу.
#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO— Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021
Довідка УНІАН. Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році.
- Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.
- Висота: 3329 м.
- Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.
- Найбільший діючий вулкан Європи.
- Місце: острів Сицилія в Італії.
- Вік: більше 350 000 років.
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