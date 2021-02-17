На Сицилії сталося виверження Етни (фоторепортаж)

Вулкан викидав попіл на висоту більше 1 кілометра.

Етна - найвищий нині діючий вулкан в Європі / фото REUTERS

16 лютого на Сицилії сталося виверження вулкана Етна.

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Вулкан викидав попіл і дим на висоту більше 1 кілометра.

Підвищення вибухової активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10.

Через виверження аеропорт Катанії призупинив свою роботу.

#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO — Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021

Довідка УНІАН. Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році.

Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.

Висота: 3329 м.

Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.

Найбільший діючий вулкан Європи.

Місце: острів Сицилія в Італії.

Вік: більше 350 000 років.

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