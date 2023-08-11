Влада побоюється, що число жертв ще збільшиться.

На Гаваях продовжують боротьбу з масштабними лісовими пожежами. Рятувальникам вже вдалося частково локалізувати загоряння. За даними Reuters, на даний момент відомо про 53 загиблих. Однак влада побоюється, що кількість загиблих зросте, так як розбір завалів все ще триває.

Як повідомляється, найбільше постраждало курортне місто Лахайна, на відновлення якого, за заявою Гавайських чиновників, піде багато років й мільярди доларів.

За словами місцевого губернатора, вогонь перетворив курортне місто, яке щороку приваблює 2 мільйони туристів, на тліючі руїни. Ця лісова пожежа стала найстрашнішим стихійним лихом в історії штату. В результаті стихії тисячі людей залишилися без даху над головою, зруйновані 1000 будівель.

Лісові пожежі на Гаваях - що відомо

Вогонь швидко поширився й спустошив історичне місто Лагайна, яке колись було столицею Гавайського Королівства.

На даний момент на острові Мауї все ще вирують три великих лісових пожежі, викликані посушливими умовами й поривами вітру зі швидкістю 100 км/год.

Тисячі туристів та місцевих жителів були евакуйовані із західної сторони Мауї. Деякі люди сховалися на сусідньому острові Оаху або рятувалися від вогню в Тихому океані. Туристи розбили табір в місцевому аеропорту, чекаючи вильоту додому.

Багато людей госпіталізовані з опіками, отруєнням димом та іншими травмами.

За оцінками влади, масштаби катастрофи перевершать масштаби трагедії 1960 року, коли цунамі вбило 61 людину на одному з островів Гаваїв.

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