Цей рік тільки перевалив зеніт, а йому вже гарантовано місце в історії кліматичного катаклізму.

За останній тиждень світ пережив три найспекотніші дні в сучасній історії, а кожен з останніх 13 місяців бив температурні рекорди.

В ООН заговорили про нову "епідемію" планетарного масштабу - смертність людей від спеки, а метеорологи попередили, що цей рік стане таким самим, як і 9 останніх, що виявилися найспекотнішими в історії, тільки з серйозним відривом, пише Бі-бі-сі.

"Земля нагрівається дедалі сильніше, і життя стає небезпечнішим для всіх і всюди", - констатував генсек ООН Антоніу Гутерріш. Він назвав спеку новою "епідемією", яка зачепила мільярди людей. Температури часом піднімаються до 50°C, що у вологому кліматі створює умови, несумісні з людським життям.

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Як випливає з доповіді Міжнародної організації праці, понад 70% усіх працівників у світі, або майже 2,5 млрд осіб, страждають від екстремальних температур. Щойно стовпчик термометра піднімається вище 34°C, продуктивність праці падає вдвічі, підрахували вчені.

Економічний збиток збільшується слідом за температурою. ООН оцінює його в $2,4 трлн до 2030 року, а в 1990-х роках він був удесятеро меншим. "Екстремальна спека приходить частіше і стає масштабнішою і тривалішою. Вона підриває економіку, гальмує прогрес і вбиває людей", - наголосив Гутерріш.

Глобальне потепління набирає обертів за всіма статтями. Кожен з останніх 13 місяців був теплішим, ніж будь-який відповідний місяць за всю історію спостережень. Нічого подібного планета не переживала вже сотні тисяч років.

21 липня 2024 року середньосвітова температура на поверхні Землі поставила новий рекорд. Він протримався рівно день і впав 22 липня, коли планета прогрілася до 17,16°C.

"Мене особливо вражає те, як температури останніх 13 місяців б'ють усі попередні рекорди. Ми вийшли на незвідану територію, де найближчими роками на нас чекають нові сюрпризи", - прокоментував ситуацію голова Центру Коперника Карло Буонтемпо.

Це цілком прогнозовано, оскільки останні 10 середньодобових температурних рекордів в історії людства припали на останнє десятиліття - з 2015 по 2024 рік. І нові просто неминучі.

Навіть якщо липень і наступні місяці стануть прохолоднішими за минулорічні, загалом 2024 рік з імовірністю 95% буде найспекотнішим в історії, спрогнозувало кліматичне видання Carbon Brief.

Глобальне потепління

2023 рік був найспекотнішим із будь-коли достовірно зареєстрованих у світі, з величезним відривом, підтвердили американські вчені.

Дослідники намагаються пояснити тяжкість спеки і те, що вона віщує кліматичну кризу, яка розгортається. Минулий рік був найспекотнішим у світі за всю історію спостережень, починаючи з 1850 року, згідно з аналізом, опублікованим одночасно НАСА і Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень, з рекордно високим рівнем температури океану і новим мінімумом площі морського льоду в Антарктиці.

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