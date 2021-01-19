Останні дні морозів: завтра кияни відчують перші ознаки потепління
У середу в Києві значно потеплішає і вже не буде сильних морозів навіть вночі.
У середу, 20 січня, в Києві очікується невеликий мороз, температура не опуститься нижче -7°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, завтра стовпчики термометрів покажуть -7°...-6°. Однак вранці все ще буде відчуватися нічний мороз.
Трохи посилиться вітер, його швидкість протягом дня складе 2,8 м/с, а до ночі він зросте до 4,2 м/с.
Атмосферний тиск знижений і буде стабільно триматися на позначці 750 мм рт. ст.
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