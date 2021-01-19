Останні дні морозів: завтра кияни відчують перші ознаки потепління

У середу в Києві значно потеплішає і вже не буде сильних морозів навіть вночі.

Завтра в Києві вже не буде сильних морозів / фото УНІАН

У середу, 20 січня, в Києві очікується невеликий мороз, температура не опуститься нижче -7°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Читайте також До +3°: завтра на заході України істотно потеплішає, а схід скують морози (карта)

Згідно з прогнозом, завтра стовпчики термометрів покажуть -7°...-6°. Однак вранці все ще буде відчуватися нічний мороз.

Трохи посилиться вітер, його швидкість протягом дня складе 2,8 м/с, а до ночі він зросте до 4,2 м/с.

Атмосферний тиск знижений і буде стабільно триматися на позначці 750 мм рт. ст.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: