Боротьба з ожеледицею в Києві триває без перерви майже добу – КМДА

В Укргідрометцентрі такі погодні умови відносять до першого рівня небезпечності, жовтого.

У Києві через крижаний дощ - серйозна ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій

У столиці 12 грудня на дорогах знову очікується ожеледиця, вдень ожеледь.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

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Зазначається, що такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності, жовтому.

В мерії нагадали, що обробка вулиць і тротуарів протиожеледними засобами триває без перерви майже добу. Дорожники столиці продовжують ліквідовувати наслідки крижаного дощу.

Крижаний дощ у Києві