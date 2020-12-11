Боротьба з ожеледицею в Києві триває без перерви майже добу – КМДА
В Укргідрометцентрі такі погодні умови відносять до першого рівня небезпечності, жовтого.
У столиці 12 грудня на дорогах знову очікується ожеледиця, вдень ожеледь.
Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.
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Зазначається, що такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності, жовтому.
В мерії нагадали, що обробка вулиць і тротуарів протиожеледними засобами триває без перерви майже добу. Дорожники столиці продовжують ліквідовувати наслідки крижаного дощу.
Крижаний дощ у Києві
- З вечора 10 грудня до сьогоднішнього ранку у Києві тривали опади у вигляді крижаного дощу, що за умов морозу і вітру одразу перетворювалися на лід.
- Транспорт столиці зранку працював у режимі особливого положення.
- До столичних медиків звернулися 163 людини, які травмувалися через ожеледицю.
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