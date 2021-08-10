Загасити вогонь намагаються з гелікоптерів, однак заважає сильний вітер.

На південному сході Перу масштабна лісова пожежа наближається до давньої столиці інків, міста Куско.

Загасити вогонь намагаються з гелікоптерів, однак заважає сильний вітер, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Греції згоріло 2500-річне дерево, оспіване античними філософами (фото)

Наразі історичному місту Мачу-Пікчу, яке вважають одним із чудес світу, полум'я не загрожує, кажуть пожежники.

Окрім цього, пожежа охопила близько ста тисяч гектарів лісів і на сході сусідньої Болівії. Загасити цю пожежу поки не вдається.

Тим часом у Канаді вогнеборці самі підпалили ліс у західній провінції Британська Колумбія, аби контрольовано його загасити й зупинити згарищем стихійне поширення вогню. Це подіяло, тож у кількох населених пунктах скасували розпорядження про евакуацію населення.

Що відомо про місто Куско

Куско - місто на південному сході Перу, розташоване на висоті близько 3300 м.

Історично місто було столицею Імперії Інків, його заснували близько 1100 року. Утім археологи з'ясували, що люди селилися у цих місцях вже понад 3 тисячі років тому.

Назва міста в перекладі з мови кечуа - офіційної мови Імперії інків, означає центр Світу

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій