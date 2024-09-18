В Україні досі триває метеорологічне літо, а сонячна погода протримається до 25-го вересня.

Цієї осені в Україні середньомісячна температура повітря буде на 2-3 градуси вищою за норму. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, інформує Суспільне.

Вона зазначила, що в Україні досі триває метеорологічне літо, а сонячна погода протримається до 25-го вересня.

"В листопаді вже трошечки будемо наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий (за температурними показниками - УНІАН)", — прогнозує Птуха.

За її словами, у вересні, як і влітку, в Україні спостерігається дефіцит опадів, але вже у жовтні та листопаді він має наблизитись до норми.

"У нас дійсно більше стає періодів з більш високими значеннями температури. Це літо було яскравим прикладом, в нас була потужна хвиля тепла. І, в принципі, останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим. А періодів з холодними днями стає дедалі менше і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними", - констатувала синоптикиня.

Вона також спрогнозувала, що взимку все ж можуть бути холодні періоди та морози, але частіше погода буде "більш м'якою" та теплою.

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