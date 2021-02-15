Львівські бабаки цьогоріч не віщуватимуть прихід весни, бо ще сплять

Натомість інші тварини-мешканці центру навіщували ранню весну, якої слід чекати після 15 березня.

Цьогоріч львівські бабаки не віщуватимуть прихід весни / фото УНІАН

У Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі цього року бабаки не віщуватимуть прихід весни на Стрітення, оскільки ще сплять.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, про це повідомив директор центру Ігор Антахович.

«Цього року ми не робимо прогнозу за поведінкою бабаків, тому що вони міцно сплять. Вони не прокидаються і не рухаються у зв’язку із такими аномальними погодними умовами — низькими температурами і великою кількістю снігу. До речі, прогноз за бабаками на Стрітення робиться якраз тому, що в природі вони на Стрітення вперше з’являються на поверхню з нори. Я думаю, що і в природі цього року однозначно на Стрітення бабаки не піднялись із нори і не показувались на поверхню, тому що дуже високі сніги і холоди», - розповів він.

Натомість, за його словами, інші тварини-мешканці еколого-натуралістичного центру навіщували ранню весну, якої слід чекати після 15 березня.

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«Щодо інших тварин, то учора ми спостерігали, як тукують фазани та павичі до своїх самок — вони однозначно відчувають швидкий прихід весни. Ще одна відома прикмета на Стрітення — якщо зранку курка не нап'ється води з калюжі, то значить, що весна буде ранньою. Тобто ми маємо хороший прогноз, але треба розуміти, що рання весна — це все одно не раніше як за чотири тижні відсьогодні, тобто після 15 березня", — зазначив Антахович.

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