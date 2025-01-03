Вз 6-го січня в Україні очікується потепління, а потім, з 11-го січня, знову похолоднішає.

В Україну прийшло похолодання, а впродовж вихідних воно посилиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, найближчої ночі очікується -2-5 градусів, на південному сході 0+3 градуси.

Вдень у суботу в західних та північних областях -1-3 градуси, у центральних областях та на сході від 1 морозу до 2 тепла, у південній частині +2+7 градусів.

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Повсюди, періодично, 4-го січня випадатиме мокрий сніг, на півдні - з дощем.

У ніч на неділю в Україні вже передбачається -4-9 градусів, а вдень 5-го січня 0-3 градуси морозу, на півдні 0-3 градуси тепла.

У неділю в більшості областей України опадів не очікується, лише надвечір 5-го січня у Карпатах та на Закарпатті піде сніг.

"Важлива деталь! У суботу передбачається в Україні сильний вітер західного та північно-західного напрямків. У Києві субота буде вітряною, до штормових поривів (краще побути вдома за можливості), з періодичним мокрим снігом. Вночі -1-3 градуси, вдень близько одного морозу. Погода 4-го січня - некомфортна, бо сильний вітер, по відчуттях, знизить температуру повітря до -5-8 градусів", - уточнила синоптикиня.

У неділю в Києві без істотних опадів, вітер вгомониться. Але ще похолоднішає: вночі -4-7 градусів, вдень 0-2 градуси морозу.

Водночас Діденко зазначила, що із 6-го січня в Україні очікується потепління, а потім, з 11-го січня, знову похолоднішає. Синоптикиня радить відкласти великі енергозатратні роботи на період 6-10 січня. У суботу краще посидіти вдома, а у неділю можна вибратися погуляти.

Інші новини про погоду

Як писав УНІАН, 2 січня, погода в Україні буде ще теплішою, ніж у перший день року. Місцями повітря прогріватиметься до +7...+12 градусів. Однак вже найближчими днями очікується похолодання.

Також ми розповідали, що у небі над Конотопом побачили незвичне явище. Синоптики зафіксували зимову веселку, яку іноді ще плутають з гало.

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