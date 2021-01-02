Морози до мінус 15: стало відомо, коли до України прийде похолодання
Синоптик наголосив, що похолодання буде короткочасним. Разом з тим, за прогнозами у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла.
На початку січня 2021 року погода в Україні буде по-весняному теплою, а похолодання з морозами до нас прийде на Різдво, але більше, ніж на тиждень, не затримається.
Значно похолодає: синоптик розповіла українцям про погоду на Різдво
Про це ТСН.ua повідомив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Так, за його прогнозами похолодання буде суттєвим із нічними морозами до мінус 10-15°.
"На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-15° морозу", — поділився прогнозом Владислав Білик.
Синоптики прогнозують теплий січень
У січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.
Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу, у східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах 7-8 градусів морозу.
Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-37 градусів морозу, в Карпатах, окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської та Сумської областей 38-39,8 градусів морозу, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-42 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури - 7-14 градусів тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 15-18 градусів, в Криму до 21 градусів тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 27-56 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 57-155 мм.
"Ожеледь відмічається в середньому 1-7 днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Погода в Україні: що відомо
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