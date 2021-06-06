Сейсмічна станція Карпатського регіону зафіксувала землетрус в Івано-Франківській області.
Про це в суботу, 5 червня, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Підземний поштовх магнітудою близько 2 помітили в селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу - улюбленець туристів Манявський водоспад.
"4 червня о 14 год. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району", - йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, негативних наслідків у землетрусу не було і громадяни не зверталися до рятувальників.
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