Сьогодні на території Шабської ОТГ в Одеській області ураганний вітер зірвав купол і дах храму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевий депутат Сергій Кравченко у Facebook.
За його словами, НП сталася у селі Салгани, над яким сьогодні вранці пронісся смерч. Унаслідок негоди пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, а з храму ураганний вітер зірвав дах і купол.
Як зазначає Кравченко, храм був зведений у 1960-х роках.
Як повідомляють очевидці у соцмережах, сьогодні вночі в різних районах регіону був сильний вітер і злива. Через негоду підтоплено житлові будинки, повалені десятки дерев і обірвані лінії електропередачі в окремих населених пунктах.
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