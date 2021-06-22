Смерч також пошкодив сусідні будинки.

Сьогодні на території Шабської ОТГ в Одеській області ураганний вітер зірвав купол і дах храму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевий депутат Сергій Кравченко у Facebook.

За його словами, НП сталася у селі Салгани, над яким сьогодні вранці пронісся смерч. Унаслідок негоди пошкоджені житлові будинки місцевих жителів, а з храму ураганний вітер зірвав дах і купол.

Як зазначає Кравченко, храм був зведений у 1960-х роках.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, сьогодні вночі в різних районах регіону був сильний вітер і злива. Через негоду підтоплено житлові будинки, повалені десятки дерев і обірвані лінії електропередачі в окремих населених пунктах.

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Автор: Лариса Козова