У річках на сході України очікується стрімке підвищення рівня води / фото REUTERS
На сході Україні очікується підвищення рівня води у річках до 0,7 метра.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"8 липня очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3 - 0,5 м, внаслідок водогосподарської діяльності до 0,7 м за добу", - повідомляють надзичайники.
За їх даними, через це можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
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