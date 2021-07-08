Підвищення рівнів води у річках очікуються у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

На сході Україні очікується підвищення рівня води у річках до 0,7 метра.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"8 липня очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3 - 0,5 м, внаслідок водогосподарської діяльності до 0,7 м за добу", - повідомляють надзичайники.

За їх даними, через це можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Автор: Катерина Лиманська