Найближчої ночі у деяких регіонах України очікуються заморозки.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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"Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східнихобластей, на поверхні ґрунту заморозки 0°...-5°", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Прогноз погоди в Україні на вихідних: дані Погоди УНІАН
Найближчої суботи, 17 квітня, дощів по Україні стане трохи менше. Опади очікуються місцями на півночі та сході країни. Невеликий дощ пройде також у Тернополі та Хмельницькому. Температура залишиться на рівні +8°...+14°. У неділю дощі практично відступлять і в країні потеплішає на кілька градусів. Опади очікуються лише на Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується хмарна погода з проясненнями, температура повітря вночі +5°, вдень +11°. У неділю вночі температура не зміниться, а вдень потеплішає до +14°, весь день очікується та ж погода, що і в неділю.
У Львові в суботу вночі 0°, вдень +8°, хмарно. У неділю вночі +4°, вдень +11°, мінлива хмарність.
У суботу в Одесі очікується малохмарна погода, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю буде хмарно з проясненнями, +7°...+12°.
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