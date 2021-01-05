На Закарпатті посеред зими розцвіла сакура (фото)
Швидше за все, дерево "переплутало" пори року через аномально теплу зиму.
У Мукачеві, що на Закарпатті, серед зими зацвіла сакура.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів місцевий гід Ігор Гуледза.
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"4 січня 2021 року в Мукачеві "лютує" зима. Вибачте, але це вже традиція показувати цвітіння цього скаженого дерева", - написав Гуледза.
Як припустили користувачі соцмережі, швидше за все, дерево "переплутало" пори року через аномально теплу погоду, яка встановилася по всій території країни.
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