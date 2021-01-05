На Закарпатті посеред зими розцвіла сакура (фото)

17:04, 5 січня 2021
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Швидше за все, дерево "переплутало" пори року через аномально теплу зиму.

У Мукачеві розцвіла сакура / фото Ігор Гуледза, Facebook
У Мукачеві розцвіла сакура / фото Ігор Гуледза, Facebook

У Мукачеві, що на Закарпатті, серед зими зацвіла сакура.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів місцевий гід Ігор Гуледза.

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"4 січня 2021 року в Мукачеві "лютує" зима. Вибачте, але це вже традиція показувати цвітіння цього скаженого дерева", - написав Гуледза.

Як припустили користувачі соцмережі, швидше за все, дерево "переплутало" пори року через аномально теплу погоду, яка встановилася по всій території країни.

На Закарпатті сакура розцвіла у січні / фото Ігор Гуледза, Facebook
На Закарпатті сакура розцвіла у січні / фото Ігор Гуледза, Facebook
На Закарпатті перед Різдвом розцвіла сакура / фото Ігор Гуледза, Facebook
На Закарпатті перед Різдвом розцвіла сакура / фото Ігор Гуледза, Facebook

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: погодаМукачевосакура
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