В пустелі Атакама випало 15 сантиметрів снігу.

У найсухішій пустелі світу Атакама випало чимало снігу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, товщина сніжного покрову подекуди сягала 15 сантиметрів.

Мешканці міста Ель Сальвадор кажуть, такого не бачили щонайменше останні 30 років. Якщо колись сніг й випадав, то лише у червні-липні.

Білий покрив наприкінці серпня місцеві сприймають за диво. А тим більше, що сніг дуже рясний.

Українців цього року очікує тривале "бабине літо", а зима буде морозною і з великою кількістю снігу.

Як повідомляв УНІАН, про це розповів народний синоптик Леонід Горбань

За його прогнозом, зима буде холодною.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами та снігопадами", - розповів він.

За словами синоптика, січень почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий Новий рік і триватимуть до Хрещення, 19 січня, потім потеплішає.

"Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози - у другій половині місяця. Снігу буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові хуртовини", - розповів синоптик.

Автор: Катерина Лиманська