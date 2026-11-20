Людей просять за можливості обмежити перебування на вулиці.

Сьогодні, 20 листопада, в Одесі через потужний вітер масово падають дерева, вже відомо про постраждалих. Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одеській області зберігаються сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру може сягати 19–24 м/с, а вздовж узбережжя – до 25–28 м/с", - заявив Кіпер.

За його словами, вже є четверо травмованих внаслідок падіння дерев. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Відео дня

"Прошу мешканців та гостей області бути уважними: за можливості обмежте перебування на вулиці, не ходіть під деревами, тримайтесь подалі від рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних місць", - наголосив посадовець.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, серед потерпілих - дві жінки, яких "швидкі" забрали до прибуття рятувальників. Співробітники ДСНС звільнили проїзд, прибравши дерева.

У мерії Одеси повідомили, що у місті, станом на 14:00, зафіксовано 41 дерево, повалене внаслідок сильного вітру. Комунальні служби працюють на місцях та ліквідовують аварійні ситуації. У зв’язку з погіршенням погодних умов одеситів закликають дотримуватися правил безпеки: обмежити пересування містом, особливо дітям, літнім людям та вагітним жінкам; не ходити поблизу дерев, через сильні пориви вітру можливе падіння гілок; не залишати автомобілі під деревами та поблизу ліній електропередач.

Місцеві Телеграм-канали публікують відео з наслідками негоди. На одному з них можна побачити, як в Одесі величезне древо, що впало, перекрило дорогу.

На іншому видно, що дерево впало на автівку. Зокрема, за словами очевидців, на вулиці Старопортофранківській дерево розчавило автомобіль і затиснуло всередині 55-річну жінку. Постраждала з черепно-мозковою травмою та струсом потрапила до лікарні.

На вулиці Кримській дерево впало на машину з родиною, у тому числі - маленьку дитину – 30-річна жінка отримала забиття. Там же, у Молодіжному сквері, дерево придавило 78-річного чоловіка.

"Він живий, але госпіталізований у важкому стані з черепно-мозковою травмою, струсом, травмою грудної клітки та множинними переломами ребер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на п'ятницю, 20 листопада, в Україні оголосили підвищений рівень небезпечності. Український гідрометцентр повідомив, що негода накриє майже всю країну. Зокрема, вдень, крім північної частини країни, пориви вітру 15-20м/с, у південній частині країни - до 24 м/с. За даними синоптиків, через це запроваджено І рівень небезпечності, жовтий.

Вас також можуть зацікавити новини: