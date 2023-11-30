У Службі також розповіли про те, як потрібно керувати авто, якщо все ж виїхали в дорогу в негоду.

Прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий розповів, що повинні мати з собою водії, враховуючи можливість потрапити у снігову пастку.

В ефірі телемарафону, говорячи про негоду, яка вирувала днями в Україні, він зауважив, що не варто нехтувати попередженнями рятувальників та синоптиків. Крім того, Хорунжий наголосив на необхідності вчасно змінювати літню гуму на зимову.

Прес-офіцер зазначив, що правилом для кермування в таку погоду, якщо вже виїхав на дорогу, є плавність. "По-перше, треба перевірити гальмівну систему автомобіля та світло в автомобілі. І відповідно, рухатися плавно. Різких рухів та різких натискань на педаль гальма не потрібно робити. Тому що автомобіль в результаті може посунутися і створити аварійну ситуацію", - пояснив він.

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На запитання щодо того, що потрібно мати в машині, аби, чекаючи на допомогу, пережити ситуацію, коли все ж втрапив у снігову пастку, Хорунжий зазначив, що перше - це запас пального.

"Від пального залежатиме і обігрів автомобіля, його робота. І людина, коли певний час чекатиме на допомогу, - вона завжди може обігратися, якщо в автомобілі є пальне, працює пічка", - сказав він.

Крім того, зауважив прес-офіцер, якщо в одному місці застрягли декілька автомобілів, то люди можуть пересісти в один з них: там буде тепліше та економитиметься пальне.

"Що ще потрібно: звичайно, запас ліків. Певний запас під кожну особу, під свої потреби. Вода, якесь калорійне харчування. Нехай це будуть якісь консерви, нехай це буде якийсь сухпай. Але він може бути в машині для того, щоб перечекати і отримати потім допомогу", - сказав Хорунжий.

Також, нагадав він, потрібно мати заряджений телефон, павербанки, теплі речі та буксирувальний трос.

Негода в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада з території Одеської області почалася негода в Україні. Унаслідок цього, зокрема склалася складна ситуація з транспортною логістикою.

Так, 27 листопада через негоду в Україні на 14 автодорогах було перекрито рух транспорту. Зокрема, найскладніша ситуація тоді склалася на півночі та півдні Одеської області. Там снігові перемети сягали півтора метра.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що 1 грудня в Україну знову прийде черговий циклон: збільшиться хмарність, пройдуть сніг (захід, північ) та дощ, подекуди буде налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Водночас сильний вітер південно-західного напрямку буде лише в південній частині та на сході України. На крайньому півдні, за словами Діденко, суттєві опади малоймовірні.

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