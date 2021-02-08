Через відлигу у Карпатах можуть зійти лавини

Йдеться про 3-й рівень небезпеки.

Небезпека пов'язана з відлигою та опадами / фото УНІАН

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей 9 лютого.

Читайте також Зимовий шторм в Європі: опубліковано видовищні фото наслідків стихіїПро це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 9 лютого, у зв'язку з відлигою та опадами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - мовиться в дописі.

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