До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено / фото УНІАН, Олександр Гіманов

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 182 населених пункти.

Читайте також На вихідних сніг в Україні припиниться і визирне сонце, температура вночі впаде до -12° (карта)Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Знеструмленими залишаються населені пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 100, Миколаївська – 78, Кіровоградська – 3 та Дніпропетровська – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. Залишається обмеженим рух та трасах М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

У Миколаївській області обмежено рух вантажівок та автобусів на трасі М-13 Кропивницький-Платонове, на Київщині є обмеження на проблемних ділянках траси М-05 Київ-Одеса.

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