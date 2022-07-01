Цього року липень в Україні буде дуже спекотним - температура очікується вищою за норму.

Липень-2022 буде спекотним та з недостатньою кількістю дощів.

Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За його словами, у липні на більшій частині Європи переважатиме підвищений атмосферний тиск. "Подібна картина влітку може вказувати на ймовірність розвитку посухи внаслідок зниження кількості опадів. Зважаючи на те, що циклонічна активність очікується слабкою, атмосферні фронти будуть приносити недостатню кількість дощів", - пояснив синоптик.

За його прогнозом, на території України кількість опадів у липні очікується на 20-50% нижче за норму. Але в окремих пунктах внаслідок локальних грозових злив може випасти достатня кількість вологи.

"Температура повітря очікується вищою за норму практично по всій території країни, за винятком Криму. Відхилення прогнозується в межах +0,5…+1,5 °С. Максимальні денні значення нерідко досягатимуть і перевищуватимуть 30-градусну позначку. Традиційно найвищі показники слід очікувати на півдні та сході України", - прогнозує Ігор Кібальчич.

Він додав, що вітер здебільшого очікується слабким, оскільки різких та контрастних змін в атмосферній циркуляції не передбачається. Однак під час гроз можливі локальні шквали до 15-20 м/с, а подекуди більше.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на липень.

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