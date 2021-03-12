Потепління буде тимчасовим: синоптики попередили про нову хвилю холоду, яка рухається до України
В Укргідрометцентрі стверджують, що така погода - не рідкісна аномалія для березня.
Погода у більшості регіонів України на вихідних буде весняною, очікується потепління. Зимова погода триматиметься лише в північно-східних областях. А 17 і 18 березня очікується циклон, який принесе нове похолодання.
Такий прогноз озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24" синоптики Укргідрометцентру Владислав Білик та Наталія Голеня.
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На запитання, в яких областях зима затримається, Білик відповів:
"Якщо говорити про найхолодніші райони, найближчим часом це північний схід нашої країни - Харківська, Сумська, Чернігівська області. Там нічна температура буде 3-8 градусів морозу, а денна близько нуля".
Синоптик Наталія Голеня також зазначила, що подібній весняній погоді не слід дивуватися.
"Це досить типова погода для березня, тому не потрібно дивуватися. Але з завтрашнього дня повітря з Атлантики потіснить морози та холодну погоду, тому чекаємо підвищення температури. Потепління втримається 14, 15 і 16 березня, коли денна температура буде від 5 до 10 градусів тепла", - сказала вона.
Синоптик додала, що наступного тижня знову очікується похолодання та морози.
"17 і 18 березня очікується циклон, тому очікуємо чергового погіршення погодних умов. Знову опади у вигляді дощу та мокрого снігу, і після цього знову прийде холод. Нічна температура буде 2-7 градусів морозу, а денна 0...+5, і не більше. Це не рідкісна аномалія для березня, що є опади у вигляді снігу і мокрого снігу", - сказала вона.
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