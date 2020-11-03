У Дніпрі зацвіли каштани (відео)
Вчені пояснюють: в Україні це вже давно не аномалія.
Рясний цвіт у листопаді - у Дніпрі квітнуть каштани. Деякі дерева вбралися "свічками", наче у травні.
Коли до України увірветься справжнє похолодання - прогноз синоптикаЯк йдеться в сюжеті ТСН, квітучі гілки в цю пору неабияк дивують перехожих. А от вчені пояснюють: в Україні це вже давно не аномалія. До осіннього цвітіння призводять передусім погодні умови. Перші два місяці осені були дуже теплими і сухими. Тож каштани переплутали пори року й замість готуватися до зими - випустили квіти. І це собі на шкоду. Біологи кажуть, що рясне цвітіння у листопаді зазвичай для рослин небезпечне, бо дуже знесилює. Якщо незабаром вдарять морози, квітучі каштани можуть загинути.
Рясний цвіт у листопаді: у Дніпрі вбралися "свічками" каштани
Новини по темі
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:+7 °
Мін./mакс. температура:+7° / +22°
Вологість:74 %
Тиск:762 мм
Вітер: 1.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:43
Захід17:02
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин