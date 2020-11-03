У Дніпрі зацвіли каштани (відео)

11:17, 3 листопада 2020
283

Вчені пояснюють: в Україні це вже давно не аномалія.

У Дніпрі зацвіли каштани \ фото УНІАН
У Дніпрі зацвіли каштани \ фото УНІАН

Рясний цвіт у листопаді - у Дніпрі квітнуть каштани. Деякі дерева вбралися "свічками", наче у травні.

Коли до України увірветься справжнє похолодання - прогноз синоптикаЯк йдеться в сюжеті ТСН, квітучі гілки в цю пору неабияк дивують перехожих. А от вчені пояснюють: в Україні це вже давно не аномалія. До осіннього цвітіння призводять передусім погодні умови. Перші два місяці осені були дуже теплими і сухими. Тож каштани переплутали пори року й замість готуватися до зими - випустили квіти. І це собі на шкоду. Біологи кажуть, що рясне цвітіння у листопаді зазвичай для рослин небезпечне, бо дуже знесилює. Якщо незабаром вдарять морози, квітучі каштани можуть загинути.

Новини по темі

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: новини Дніпра
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+7°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
74 %
762 мм
1.8 м/с
1 %
Стрічка новин
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять