Погода початку листопада: Київ у січні встановив новий температурний рекорд
Кліматична норма перевищена на 9,1°.
24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°, що на 0,6° вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.
Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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"Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°, що відповідає погоді початку листопада", - йдеться у повідомленні.
Максимальна температура у столиці піднялась до +8,6°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня далекого 1899 року на 0,2°С.
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