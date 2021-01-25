Погода початку листопада: Київ у січні встановив новий температурний рекорд

Кліматична норма перевищена на 9,1°.

Столиця продовжує встановлювати нові температурні рекорди / Фото УНІАН

24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°, що на 0,6° вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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"Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°, що відповідає погоді початку листопада", - йдеться у повідомленні.

Максимальна температура у столиці піднялась до +8,6°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня далекого 1899 року на 0,2°С.

Температурні рекорди Києва: