Погода початку листопада: Київ у січні встановив новий температурний рекорд

12:26, 25 січня 2021
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Кліматична норма перевищена на 9,1°.

Столиця продовжує встановлювати нові температурні рекорди / Фото УНІАН
Столиця продовжує встановлювати нові температурні рекорди / Фото УНІАН

24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°, що на 0,6° вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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"Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°, що відповідає погоді початку листопада", - йдеться у повідомленні.

Максимальна температура у столиці піднялась до +8,6°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня далекого 1899 року на 0,2°С.

Температурні рекорди Києва:

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Автор: Олена Пилипчак

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